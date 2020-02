Parma-Lazio, 50esima in A per il biscegliese Emanuele Prenna

Traguardo delle 50 partite in Serie A tagliato da Emanuele Prenna, assistente arbitrale appartenente alla sezione di Molfetta che ha raggiunto l’importate obiettivo domenica scorsa, 9 febbraio, in occasione di Parma-Lazio, gara valevole per la ventitreesima giornata di campionato.

Per l’assistente arbitrale biscegliese una curiosa coincidenza quella che lo ha riportato allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, dove il 26 aprile del 2015 fece il suo esordio nella massima categoria calcistica italiana in occasione del match tra Parma e Palermo appartenente alla Can B. Per Emanuele Prenna si tratta della terza stagione in Serie A della quale è ormai diventato un elemento di sicura affidabilità a disposizione del designatore Nicola Rizzoli.