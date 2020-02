Pareggio per il Bisceglie Calcio sul campo della Casertana

Pareggio a reti bianche per il Bisceglie Calcio che esce indenne dall’ostica trasferta di Caserta valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Una prestazione davvero brillante in fase difensiva quella dei nerazzurri capaci di concedere pochissimo agli esperti attaccanti rossoblù.

Ebagua recupera e prende il posto dello squalificato Montero, al centro dell’attacco, nel 3-4-3 disegnato da mister Mancini. Oltre all’attaccante torna titolare in mediana Rafetraniaina, scontata la squalifica. Il tecnico stellato conferma tra i pali Casadei, difesa composta da Hristov, Joao Silva e Karkalis. Centrocampo con Mastrippolito ed Armeno sulle fasce mentre Nacci e Rafetraniaina sono i due centrali, tridente formato da Gatto e Salvatore Longo a supporto di Ebagua. Nel 3-5-2 con il quale si schierano in campo gli uomini di Ciro Ginestra trovano spazio dal primo minuto gli ex nerazzurri Cerofolini, Petta, Leonardo Longo e Starita.

Avvio di gara dai ritmi blandi, al 13’ però i campani falliscono una colossale occasione per passare in vantaggio. Errore grossolano di Joao Silva che sbaglia il retropassaggio e consegna palla a Starita; l’attaccante di casa a tu per tu con Casadei si divora l’1-0 sparando addosso al portiere biscegliese, bravo a chiudere lo specchio in uscita. La Casertana tenta di prendere il comando delle operazioni ma non costruisce occasioni nitide e si limita a provarci con il tiro dalla distanza. Al 19’ su uno di questi tentativi è ancora bravo Casadei a dire di no sul radente dal limite dell’area di Tascone. Gli ospiti si difendono con ordine provando a pungere su palla inattiva ed al 27’ il Bisceglie pareggia il conto alla voce gol sbagliati con Longo che da pochissimi passi spreca tutto calciando altissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale di frazione ci riprova Tascone per i padroni di casa ma sia al 30’ sia sette minuti più tardi il centrocampista non inquadra lo specchio della porta. L’ultima opportunità della frazione capita al 40’ sui piedi di Starita, il quale prova a sorprendere l’attento numero uno biscegliese con una conclusione precisa ma ottiene soltanto un corner.

L’inizio di ripresa ricalca l’andamento dei primi quarantacinque minuti con la contesa che staziona nella zona centrale del campo. Le prime opportunità per le due squadre arrivano al 56’ quando Ebagua incorna di testa su cross di Armeno ma non trova lo specchio della porta; sul ribaltamento di fronte, invece, D’Angelo calcia sull’esterno della rete con una conclusione non irresistibile. La girandola di cambi da parte dei due allenatori non giova allo spettacolo e spezza il ritmo dell’incontro ma nella fase centrale del secondo tempo i campani alzano il baricentro e costringono il Bisceglie nella propria metà campo pur non creando grattacapi a Casadei. Negli ultimi dieci minuti di gioco i nerazzurri si rifanno vedere dalle parti di Cerofolini prima all’81’ con la punizione di Ungaro respinta con i pugni dal portiere di casa e successivamente, centottanta secondi più tardi, con Armeno il cui destro termina abbondantemente fuori. L’occasione più ghiotta della ripresa, però, capita sui piedi di Castaldo all’86’ il quale servito da Tascone ci prova al volo ma non trova il bersaglio grosso. Nei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara la Casertana spinge ma gli ospiti chiudono al meglio tutti gli spazi ed escono dal “Pinto” con un punto prezioso.

Il piccolo passo compiuto oggi consente ad Ebagua e compagni di salire a quota 19 punti in classifica sempre al quartultimo posto e di restare a dieci lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Il prossimo impegno per i nerazzurri sarà il delicatissimo scontro diretto contro la Sicula Leonzio, in programma al “Ventura” domenica prossima, 16 febbraio, alle ore 15. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

CASERTANA-BISCEGLIE 0-0 (p.t. 0-0)

CASERTANA: Cerofolini, Rainone, Santoro (57’ Zito), Petta, Starita (57’ Corado), D’Angelo, Castaldo, Longo L. (69’ Origlia), Adamo (81’ Laaribi), Silva, Tascone. A disp: Crispino, Caldore, Cavallini, Ciriello, Matese, Lezzi, Varesanovic, Paparusso. All: Ginestra

BISCEGLIE: Casadei, Nacci (67’ Turi), Mastrippolito (92’ Petris), Armeno, Gatto (75’ Ungaro), Rafetraniaina, Ebagua, Longo S. (92’ Ferrante), Karkalis (67’ Zibert), Joao Silva, Hristov. A disp: Messina, Borghetto, Diallo, Camporeale, Sierra, Murolo, Tessadri. All: Mancini

AMMONITI: 16’ Castaldo (C), 32’ Petta (C), 35’ Rainone (C), 44’ Nacci (B), 76’ Zito (C), 76’ Rafetraniaina (B), 93’ D’Angelo (C)

ARBITRO: Angelucci (Foligno). ASSISTENTI: Rizzotto (Roma 2), Valente (Roma 2)

