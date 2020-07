Palme in via Sant’Andrea, Pro Natura: “Esteticamente disastrose e marciapiedi impraticabili”

Duro il commento dell’associazione Pro Natura Bisceglie Trani – Ripalta Area Protetta sulle palme nane recentemente messe a dimora su via Sant’Andrea, in sostituzione di quelle precedentemente rimosse. Secondo il gruppo ambientalista di Bisceglie alcune di queste sarebbero già sofferenti. “Il risultato estetico è disastroso”, scrivono in un post sui social. “Inoltre i marciapiedi sono impraticabili, la rotonda stradale è in stato di degrado e le palme vecchie, morte a causa del punteruolo rosso, sono ancora lì”.

“Disapproviamo l’intervento effettuato, che ha ignorato le nostre richieste e ribadiamo il nostro appello per l’attivazione della Consulta per l’Ambiente e la Mobilità Sostenibile”, concludono gli esponenti biscegliesi di Pro Natura.