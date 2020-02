PalaDolmen gremito per il Trofeo del Sorriso di ginnastica ritmica / FOTO

Sport nella più sana accezione della sua definizione, questo è il riassunto di una giornata densa di emozioni vissuta al PalaDolmen di Bisceglie in occasione del Trofeo del Sorriso, organizzato domenica 9 febbraio dalla Ginnastica Ritmica Iris in collaborazione con Uisp Bari.

Circa 300 ginnaste si sono alternate sulla pedana biscegliese con l’intento di avvicinarsi al concetto di gara con i timori e le ansie della vigilia, superati con il sorriso al termine dell’esercizio eseguito. Certo, lo sport insegna che non tutti possono vincere, ma imparare e capire quale sia il proprio potenziale e dove lavorare per migliorarsi diventa un grande insegnamento per le piccole ginnaste in erba.

Tribune gremite di genitori ed appassionati delle disciplina che non hanno lesinato complimenti a Nico Di Liddo, presidente Iris, Alessandra Sangilli, riferimento per Bisceglie e Barletta oltre che territoriale Uisp Bari, per la buona riuscita di un evento. A premiare le ginnaste sono intervenute Veronica D’Auria, presidente Uisp Bari, e Loredana Acquivavia, assessore allo sport del Comune di Bisceglie.

Fotogallery a cura di: Letizia Valente