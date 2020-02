Ottimi risultati per la Nuovatletica ai campionati regionali di cross / FOTO

Raffica di ottimi risultati per i portacolori della Nuovatletica, coordinati da Porzia Caputi, nella seconda prova dei campionati regionali di cross disputatisi a Carovigno, nello scenario del parco delle Colonne, lo scorso 9 febbraio. La manifestazione, valida anche come terza prova del trofeo “Cross in Puglia” ha visto ai nastri di partenza circa seicento partecipanti rappresentanti sessanta squadre pugliesi.

Dopo il buon esordio nella tappa di Palo del Colle, le giovanissime atlete della formazione biscegliese hanno fatto ancor meglio chiudendo al primo posto nella classifica a squadre della categoria Ragazze, riservata alle classi 2007-2008. Le ottime prestazioni di Arianna Caruolo, Simona Catino, Elisabetta De Feudis, Gaia Marsano, Anna Frisari e Valeria Caraglia unite allo splendido terzo posto individuale di Marta Misino hanno consentito alla Nuovatletica di piazzarsi sul gradino più alto del podio e precedere la GM Sport di Modugno ed il Cus Bari.

Le soddisfazioni per il sodalizio biscegliese, però, non si sono limitate al successo in campo femminile. Michele Sasso, infatti, nella categoria Ragazzi ha conquistato il primo posto individuale al termine di una prestazione perfetta mentre tra i Cadetti ha chiuso con un buonissimo terzo posto Roberto Caruolo.