Ottica Velò raddoppia! Il 10 agosto nuova apertura a Trani

PUBBLIREDAZIONALE – Ottica Velò raddoppia! Il negozio di ottica che in pochi anni è divenuto un punto di riferimento a Bisceglie, dal prossimo 10 agosto apre il suo punto vendita nuovo di zecca a Trani.

“Nel 2015 siamo entrati in punta di piedi nel territorio biscegliese – esordisce Leonardo Frisario, titolare di Ottica Velò assieme a Cosmo Pisani e Paolo Sgherza – con l’obiettivo di lavorare fornendo al cliente competenza e qualità nei prodotti. Una formula vincente che a cinque anni di distanza ci permette di provare una nuova avventura in quel di Trani”.

Da Ottica Velò i cittadini tranesi troveranno un punto vendita fornito con i brand più famosi, la possibilità di effettuare un controllo optometrico e applicazione di lenti a contatto. “Seguiamo il cliente in tutto il suo percorso all’interno del nostro punto vendita – continua Frisario che vanta un esperienza decennale in una rinomata azienda di ottica molfettese – dalla scelta dell’occhiale al modellare la lente in base alle esigenze avendo a disposizione una vasta gamma di occhiali da vista e sole. Trani rappresenta una sfida affascinante per noi di Ottica Velò, una grande città del nord barese che racchiude in se: stile, tradizione e grande cultura. Per noi – continua Leo Frisario – è motivo d’orgoglio abbinare il nostro marchio alla città di Trani”.

Tante le offerte che potrete trovare sin dal primo giorno e riservate ai clienti di Ottica Velò Trani, come il 50% di sconto sull’acquisto di occhiali da vista e sole graduati, oppure il 25% di scontro per gli occhiali da sole. Ad ogni acquisto in omaggio un telo mare griffato Ottica Velò. L’offerta è valida sino al 31 agosto.

Non resta, quindi, che recarsi nel nuovo punto vendita, sito in Piazza Albanese, 51 a Trani. Ottica Velò sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.45 alle ore 20.45. Per sapere tutto sugli aggiornamenti e le novità di Ottica Velò segui la pagine Facebook e Instagram oppure vai sul sito: www.otticavelo.com