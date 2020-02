Ostica trasferta per il Bisceglie Calcio sul campo della Casertana

Trasferta insidiosa per il Bisceglie Calcio, impegnato domani pomeriggio alle ore 15 sul campo della Casertana dell’ex tecnico Ginestra nel venticinquesimo turno del campionato di Serie C.

Quello in programma è il terzo confronto stagionale tra le due formazioni dopo lo 0-0 del “Ventura” nella gara d’andata, giocatasi il 25 settembre scorso, e la sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, disputatasi a Caserta lo scorso 6 novembre, che vide prevalere i campani di misura con il punteggio di 2-1. Momento difficile per la Casertana a secco di vittorie da due mesi, più precisamente da sei giornate. L’8 dicembre i rossoblù, infatti, avevano espugnato il terreno di gioco della Ternana e sembravano proiettati verso le zone nobili della classifica, ma dopo quel successo qualcosa si è inceppato e gli uomini di Ginestra hanno raccolto soltanto quattro punti ritrovandosi invischiati nella lotta per evitare i play-out. Nelle ultime settimane, inoltre, la formazione campana ha dovuto far fronte all’addio di Floro Flores che ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato.

Il Bisceglie cercherà di sfruttare il momento difficile dei padroni di casa per uscire con i tre punti dall’incontro del “Pinto” e rilanciare le residue chance di evitare gli spareggi salvezza di fine stagione. Mister Mancini recupera per questa trasferta Diallo e Rafetraniaina, i quali hanno scontato le loro squalifiche e possono ritrovare spazio nell’undici titolare. Certa l’assenza, a seguito dell’espulsione rimediata contro l’Avellino, del centrocampista Trovade mentre restano da valutare le condizioni di Ebagua non impiegato nelle ultime due gare di campionato a causa di alcuni problemi fisici.

Tantissimi gli ex Bisceglie presenti nella rosa campana. Oltre al tecnico Ginestra, infatti, la Casertana può vantare numerosi giocatori transitati in nerazzurro nelle scorse stagioni a partire dai due portieri, Crispino e Cerofolini, passando per il difensore Leonardo Longo e l’ex capitano Petta, arrivato a Caserta in questa sessione di calciomercato, fino ad arrivare all’attaccante Starita.

Dirigerà la partita Luca Angelucci di Foligno coadiuvato da Francesco Rizzotto e Francesco Valente entrambi provenienti dalla sezione di Roma 2. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

