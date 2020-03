Ostacolo Manfredonia sul cammino del Don Uva

Appuntamento casalingo per il Don Uva che al Di Liddo ospita il quotato Manfredonia in occasione della venticinquesima giornata del girone A di Promozione, oggi alle ore 15.00.

Nonostante il notevole distacco in classifica tra le due squadre (+39 punti in favore del Manfredonia), la partita possiede tutti i presupposti per dare grande spettacolo. I biscegliesi, terzultimi in classifica e in lotta salvezza, scenderanno in campo con il coltello tra i denti, considerando le poche giornate a disposizione in cui ogni punto guadagnato può fare la differenza. Gli ospiti allenati da Pino Lopolito, occupano la seconda posizione in classifica, vantano il secondo migliore attacco del girone e sono consapevoli di avere il pronostico dalla propria parte, grazie anche a giocatori di spicco, come Trotta (22 gol) e ad una rosa che nell’ultima vittoria di campionato ha dimostrato un ottimo ritmo senza cali. L’ultimo scontro tra le due compagini si è concluso 3-1 per i sipontini.

Articolo di Francesco Albrizio