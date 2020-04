Ospedale Bisceglie: sale il numero di ricoveri, dimessi e deceduti

Dopo i nuovi ricoveri giunti dalla Rssa San Giuseppe di Canosa di Puglia (leggi qui), ecco un nuovo aggiornamento per quel che riguarda la situazione all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Ad oggi, 20 aprile, nel nosocomio cittadino ci sono in totale 39 pazienti ricoverati: 23 sono nel reparto di Malattie Infettive, 8 in Obi (Osservazione breve intensiva) pronto soccorso, e 8 in Rianimazione.

Sono, invece, 11 i pazienti dimissibili ma ancora ricoverati nella struttura biscegliese. Sono 20 i dimessi, cosi come 20 sono i deceduti in totale.

Una buona notizia arriva anche dall’ospedale Bonomo di Andria dove oggi é stata riattivata l’unità operativa di Pediatria con 4 posti letto, mente domani sarà riattivata l’unità operativa di Medicina e Nefrologia con 8 posti letto.