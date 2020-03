Ospedale Bisceglie: esauriti posti Terapia intensiva, personale sanitario in difficoltà

L’emergenza da Covid-19 non dà tregua e dalla giornata di ieri ad andare in difficoltà è anche il Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

Il nosocomio cittadino ha terminato il numero di posti letto disponibili nel reparto di Rianimazione. Gli otto posti previsti per la Terapia intensiva sono occupati e, secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, due pazienti trasportati con urgenza sono stati sistemati temporaneamente in sala operatoria con i ventilatori.

Situazione al limite anche per il personale, che nonostante l’encomiabile sforzo prodotto sino ad ora, comincia ad evidenziare l’esigenza di un ulteriore aiuto. Problematiche alle quali si aggiunge la carenza di dispositivi di protezione individuale che costringe, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, i vari operatori a rimanere con le attrezzature in dotazione per un gran numero di ore. Problematiche che con il passare dei giorni potrebbero acuire il problema ed alle quali va posto rimedio in tempi brevissimi.