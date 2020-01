Ospedale Bisceglie: conclusi i lavori di riqualificazione dell’obitorio

“Anche la morte deve avere la sua dignità”, così Alessandro Delle Donne,Direttore Generale Asl Bt, commenta i lavori eseguiti e appena conclusi all’obitorio dell’ospedale di Bisceglie.

“Il momento del saluto, le fasi delicate del distacco hanno la stessa esigenza di cura e attenzione della vita”, continua Delle Donne, “per questo è importante che i luoghi destinati a questa fase siano idonei e adatti a sostenere questo importante momento”. Le aree dell’ospedale di Bisceglie adibite a obitorio sono state interamente rifunzionalizzate e riqualificate: i lavori hanno avuto un costo complessivo inferiore ai 40mila euro. Sono state realizzate due sale commiato con 4 posti e una sala per la tanatoricomposizione con due celle per l’osservazione. E’ stata realizzata una sala di attesa, mentre l’accesso avviene direttamente dai reparti con ascensore dedicato.”Lavori doverosi”, conclude Delle Donne, “un gesto di rispetto per un momento delicato e che va tutelato, anche in ospedale”.