Organizzano evento e raccolgono fondi per Donato Ventura, il gesto di quattro biscegliesi

Nuovo nobile gesto solidale in favore del 33enne biscegliese Donato Ventura, affetto da distrofia muscolare di Duchenne. Tre biscegliesi Massimiliano Cuccovillo, Roberto Sasso, Giulio Villani e

Francesco Sasso (rispettivamente 29, 25, 30 e 29 anni), hanno raccolto, nel corso di una festa organizzata all’Hotel Salsello, “Luna”, la scorsa settimana, delle donazioni proprio in favore di Donato che, da mesi, ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto di un’auto che meglio risponda alle sue esigenze fisiche. Un’auto che la sua famiglia non può permettersi per via di forti ristrettezze economiche. Da allora Bisceglie24 ha dato slancio e spinta a tale iniziativa benefica che ha visto rispondere la nostra testata, Bisceglie Illuminata e ora quattro giovani biscegliesi organizzatori della serata che ha unito parte ludica e parte sociale. Nella foto non compare Francesco Sasso impegnato per motivi di lavoro al momento della donazione avvenuta nel pomeriggio di giovedì 16 luglio.

“Abbiamo unito intratteminento e solidarietà. Abbiamo voluto raccogliere fondi per Donato che vive quotidianamente sofferenza e dolore”, spiega Cuccovillo in rappresentanza del team, “La serata a Salsello, che ringraziamo per la disponibilità e la professionalità da tutti note, ha avuto anche come leit motif ‘End Racism’ in seguito al drammatico episodio avvenuto a Minneapolis, negli Stati Uniti. Abbiamo infatti consegnato a Donato sia i proventi della serata sia la maglietta su cui appare la frase che rappresenta il motore dell’azione del nostro gruppo. Tengo a sottolineare che noi tre siamo solo una parte di un gruppo di amici che hanno a cuore la socialità, la solidarietà e la città di Bisceglie. Ci auguriamo vengano organizzate quante più manifestazioni solidali in favore del nostro concittadino e amico Donato Ventura”.