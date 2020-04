Ordine Commercialisti dona tute contro rischio biologico all’Ospedale di Bisceglie

«Si tratta di una emergenza globale, che riguarda tutti e per la quale nessuno può sentirsi escluso dal compito civico, morale e umano di dare una mano. Ciascuno secondo le proprie competenze e le proprie possibilità», commenta così il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani, Antonello Soldani, la donazione di tute contro il rischio biologico concordata con i vertici dell’Asl Bat nei confronti degli operatori sanitari in servizio all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie.

«Inizialmente non ero convinto di rendere nota questa donazione. Sono cose meritano il giusto riserbo. Però credo che in momenti come questo possa essere prevalente un’altra necessità: fare in modo che questo esempio possa essere emulato da altri che hanno la possibilità di sostenere concretamente lo sforzo fatto dalla Asl e, più in generale dalla Regione, per fronteggiare questa emergenza mondiale. Per cui confermo che l’Ordine che rappresento ha messo a disposizione della Asl Bt la somma di circa 10mila euro per acquistare qualcosa di utile. Anzi, addirittura necessario», ha dichiarato Soldani.

Quindi in seguito a una efficace interlocuzione con i vertici della stessa Asl, l’Ordine professionale ha deciso di acquistare tute protettive speciali per affrontare il rischio biologico. Nel dettaglio sono state acquistate 1024 tute protettive, dalla ditta De Chirico srls di Modugno, per un totale di 9994,24 euro, che sono state immediatamente messe a disposizione del nosocomio biscegliese, uno dei centri Covid-19 di Puglia.

Il Direttore generale della Asl Bat, Alessandro Delle Donne, ha inviato una nota di ringraziamento all’Ordine esprimendo “viva gratitudine e riconoscenza per l’apprezzabile gesto di solidarietà”.