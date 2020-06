Ordinanza su restrizioni per H24 e attività di ristorazione / DETTAGLI e ORARI DI APERTURA

Il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha firmato un’ordinanza attraverso la quale prorogano fino al 15 giugno alcune restrizioni per rivenditori automatici H24 e attività di ristorazione.

Per gli H24 è “consentita l’apertura dalle ore 6:00 alle ore 24:00 dalla domenica al giovedì e dalle 6:00 all’una il venerdì e il sabato, con obbligo di assicurare nell’area in cui sono ubicati i distributori automatici degli ingressi contingentati, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento all’interno ed in prossimità del locale; igienizzazione ripetuta nel corso della giornata di tastiere e superfici; posizionamento all’ingresso di dispenser liquido igienizzante e guanti monouso”, si legge nel documento.

Per le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar e pub) è consentita l’apertura “con limitazione orario di apertura alle 24:00 dalla domenica al giovedì e sino all’una di notte il venerdì e sabato; spegnimento impianti di filodiffusione musicale un’ora prima della chiusura”.

E in conclusione: “La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni così come previste dall’articolo 4 del d.l. 192020 e richiamata all’articolo 2 del d.l. 332020”.