Operazioni di sanificazione nelle scuole a Bisceglie

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, attraverso il profilo ufficiale Facebook ha reso noto che da questa mattina, 24 febbraio, sono “in corso le operazioni di sanificazione nelle scuole con l’uso di disinfettanti mirati. In giornata”, continua il Primo cittadino, “saranno eseguite anche operazioni di lavaggio delle strade nei pressi degli edifici scolastici e in Città”.

Un momento in cui la macchina amministrativa approfitta dei due giorni di festa in tutte le scuole, dovuti al carnevale, per provvedere a rendere ambienti affollati consoni ad ospitare alunni e docenti per via delle note vicende che stanno riguardando l’Italia in materia di coronavirus.