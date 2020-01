Open Days, l’Istituto “Sergio Cosmai” di Bisceglie apre le porte a studenti e genitori

Domenica 19 e domenica 26 gennaio, dopo la prima data dello scorso 12 gennaio, l’Istituto “Sergio Cosmai” di Bisceglie tornerà ad aprire le sue porte a studenti e genitori per far conoscere l’offerta formativa della scuola.

Dalle 10 alle 13 i docenti e il dirigente scolastico prof. Donato Musci saranno a disposizione per illustrare iniziative e piani di studio dell’istituto biscegliese che comprende gli indirizzi manutenzione e assistenza, odontotecnico, servizi culturali e dello spettacolo, industri e artigianato per il made in Italy, servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Per informazioni: Via Gandhi n. 1 (segreteria) – 080 395 5745 – www.iisscosmai.gov.it