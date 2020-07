Offerte di lavoro: addetti alle vendite, segretarie, baristi, magazzinieri / COME CANDIDARSI

Raccogliamo e pubblichiamo alcune offerte di lavoro su Bisceglie e dintorni presenti su siti specializzati in ricerca di figure professionali.

Azienda leader nel settore del telemarketing e cerca addetti alla vendita. Per candidarsi clicca qui.

Nell’ambito del potenziamento produttivo, un’azienda del territorio è alla ricerca di un grafico impaginatore che sappia utilizzare i principali software di grafica disponibili sul mercato per l’impaginazione di materiale multilingue (manuali, brochure ecc.). Candidatura qui.

Multiservizi ricerca candidati ambosessi per nuova apertura per le seguenti mansioni: assistenza e gestione della clientela – front office – back office – commerciale. Anche prima esperienza. Clicca qui per informazioni.

Causa ampliamento organico, azienda leader nel settore servizi seleziona un magazziniere full time. Qui le candidature.

Cercasi figura professionale di banconista di bar che si occupi di gestione della caffetteria e allestimento banco. Richiesta conoscenza cocktail. Qui le informazioni per candidarsi.

Studio odontoiatrico sito a Bisceglie ricerca e seleziona una segretaria. Tutte le informazioni qui.