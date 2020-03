Offerta di arance al pubblico, l’iniziativa del SistemaGaribaldi di Bisceglie

“Attenendoci alle disposizioni del Decreto Ministeriale e della Municipalità, in sintonia con le scelte adottate dal Teatro Pubblico Pugliese, convinti della necessità di mantenerci nell’unità di scelte anche delicate, tutte le nostre attività di spettacolo e formative sono sospese sino al prossimo 3 aprile. L’intento è quello di riorganizzare la programmazione in modo che in particolare gli spettacoli del cartellone non vengano persi”, questo il messaggio giunto stamane dal SistemaGaribaldi di Bisceglie diretto da Carlo Bruni.

“Agli abbonati”, spiega il direttore, “chiediamo di attendere l’aggiornamento del calendario per valutare o meno la possibilità di aderirvi e così a quanti hanno acquistato biglietti, che comunque potranno richiedere il rimborso”.

E ancora: “Il botteghino del Teatro Garibaldi resterà attivo per garantire assistenza e informazioni e anzi, avendo già previsto per l’appuntamento di domani con Maddalena Crippa, grazie alla complicità della ditta 2MImport-Export di Domenico Lopolito, l’offerta di arance al pubblico, iniziativa tesa a promuovere l’assunzione di Vitamina C e D per l’incremento delle difese immunitarie (Più vitamina C e meno paura!), confermeremo con un botteghino in piazza Regina Margherita di Savoia la loro distribuzione simbolica: un gesto di cortesia e complicità in un momento così delicato. L’appuntamento è per oggi, 6 marzo, alle 19, dinanzi al Teatro. Infatti, se SistemaGaribaldi e SqolaGaribaldi sospendono le loro attività, direzione, personale e compagnie residenti, nel rispetto delle misure di sicurezza, ci riserviamo la possibilità di sperimentare forme espressive diverse che possano confermare l’idea che la Cultura e il Teatro restano beni primari da garantire”.