Oer di Bisceglie impegnati in allestimento tende pre-triage davanti al carcere di Trani / FOTO

Prosegue senza sosta il rafforzamento sanitario per far fronte all’emergenza Covid-19. Rafforzamento che vede coinvolti in maniera attiva anche gli operatori emergenza radio di Bisceglie, che nella giornata di sabato hanno provveduto, insieme ad altri operatori del coordinamento provinciale di protezione civile, all’installazione di nuove tende per il pre-triage davanti alle due sedi del carcere di Trani (sia maschile che femminile).

Nelle tende pre-triage, come già noto, saranno a lavoro operatori dei Pronto Soccorso, debitamente minuti di dispositivi individuali di protezione, per valutare tutti i casi con sintomatologia e pre-condizioni (provenienza dalle regioni del nord segnalate) che, sulla base delle linee guida emanate dalla Regione Puglia, devono essere sottoposti a controllo e monitoraggio.