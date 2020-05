Ordinanza suolo pubblico, Carriera (Confcommercio): “Operatori pronti per ampliare offerta”

Confcommercio esprime soddisfazione per la decisione del sindaco Angelantonio Angarano di firmare l’ordinanza relativa all’occupazione di suolo pubblico per esercizi commerciali e pubblici esercizi, finalizzata a velocizzare le procedure di autorizzazione ed incentivare la ripresa per tutte quelle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Confcommercio, con richiesta protocollata il 25 maggio, chiedeva al Sindaco “l’applicazione della parte del Decreto Rilancio relativa alle semplificazioni rivolte ai titolari di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico che hanno la possibilità, fino a tutto il 31 ottobre 2020, di presentare le domande di nuova concessione o di ampliamento delle superfici già concesse, in via telematica e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’ufficio comunale competente con allegata la sola planimetria e senza l’applicazione dell’imposta di bollo e che tale richiesta non fosse subordinata ad autorizzazioni”.

“Non possiamo che leggere con piacere quanto riportato nell’ordinanza del sindaco Angarano perché risponde esattamente all’istanza che noi avevamo inoltrato alla sua attenzione”, commenta Leo Carriera, Direttore Confcommercio Bari-Bat. “Ma ciò che ci soddisfa davvero è il fatto che con grande coraggio alcuni operatori abbiano predisposto già tutto il necessario per ampliare la propria offerta alla clientela che mai come ora, giustamente, richiede il rispetto delle regole in materia di sicurezza a beneficio di tutti. I loro sforzi per rivitalizzare il litorale, per esempio, ci fanno ben sperare per la ripresa. Auspichiamo che il passo successivo possa essere quello di giungere ad una semplificazione anche per ciò che concerne le procedure per l’occupazione su area demaniale e in luoghi con vincoli della Soprintendenza, la speranza in tal senso è che si apra su questo fronte un dialogo con gli Enti interessati. Ci auguriamo, naturalmente, che quanto accaduto a Bisceglie possa essere replicato in altri Comuni sia nei modi che nei tempi”.