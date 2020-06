Obiettivo TriColore arriva a Bisceglie, il sindaco: “Grande emozione” / FOTO

“Una grande emozione aver accompagnato Lucia Nobis insieme al nostro Mauro Preziosa nell’ultimo tratto della tappa San Giovanni Rotondo-Bisceglie di ObiettivoTriColore, fino all’arrivo alla suggestiva porta di mare. Un onore per la nostra Città aver ospitato la grandestaffetta, un viaggio simbolo di speranza attraverso lo sport che prosegue in nome di AlexZanardi. Per il grande campione italiano a cui siamo tutti legati abbiamo fatto una preghiera collettiva insieme a Don Giuseppe”. Con queste parole il sindaco Angelantonio Angarano commenta sui social il passaggio da Bisceglie della grande staffetta di “Obiettivo3” (di cui Zanardi è fondatore e anima) che coinvolge 52 atleti paralimpici.

Domani Mauro Preziosa, che oggi ha raccolto il testimone da Lucia Nobis, andrà in handbike da Polignano a Mare ad Alberobello. “Con lui, con la sua forza d’animo, la sua tenacia e la sua simpatia, ci saremo simbolicamente tutti noi”, conclude Angarano