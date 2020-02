Nuovo sistema raccolta differenziata, previsti incontri in tre zone della città

L’Amministrazione comunale ed Energetikambiente-Pianeta Ambiente, azienda che gestisce il servizio di Igiene Urbana a Bisceglie, continuano nella fase di adeguamento dei quartieri Sant’Andrea, Seminario e Zona 167 per la fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di raccolta differenziata porta-a-porta.

Dal prossimo 2 marzo, infatti, anche queste zone della città saranno liberate dai cassonetti carrellati e si procederà con il conferimento dei rifiuti attraverso 3 mastelli e due buste, secondo un calendario preciso, “per facilitare il compito dei cittadini”, si legge nella nota stampa, “migliorare l’estetica ed il decoro urbano della città, aumentare la quantità di rifiuti da avviare al recupero con conseguente riduzione dei costi del servizio”.

Importante diventa il ruolo di affiancamento da parte di Amministrazione comunale e azienda ai cittadini per chiarire dubbi interpretativi e rispondere ai quesiti che inevitabilmente accompagnano ogni periodo di trasformazione. A tal proposito sono stati fissati una serie di incontri nel cuore dei tre quartieri citati. Il primo è in programma il 12 febbraio, alle ore 19.30 nel quartiere Seminario nel salone della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli. Secondo incontro è fissato per il 13 febbraio, sempre alle 19.30 nella zona 167 nella parrocchia di San Vincenzo de Paoli. Il terzo incontro con i cittadini si terrà invece il 19 febbraio, ore 19.30 nel salone parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo nell’omonimo quartiere.