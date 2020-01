Nuovo singolo per il cantautore biscegliese Deca: ecco il video di “Peic”

Si intitola “Peic”, acronimo di “Potrebbe esplodermi il cuore”, il nuovo singolo del biscegliese Giuseppe De Candia, in arte Deca, rilasciato a novembre e ora accompagnato da un video ufficiale disponibile su YouTube. “Peic parla d’amore, dell’importanza dell’amore ai nostri giorni, della bellezza di amare e del senso di appagamento nell’essere amati”, ci aveva spiegato Deca in una intervista realizzata in occasione della release del singolo. “In Peic uso un linguaggio intimistico ma diretto. Il messaggio vorrei arrivasse dritto al cuore di chi ascolta”.

Il videoclip, girato a Bologna nel Teatro Tivoli, racchiude i “ricordi suonati e cantati al piano da Deca, proiettati alle sue spalle graficamente sui social”. Nel video appare l’attrice Cecilia Quartucci e il musicista Frank Nemola. La regia è stata invece curata da Pier Gabriele Goidanich. Il brano è disponibile per l’acquisto in tutti i principali digital store.