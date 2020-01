Nuovo innesto in difesa per il Bisceglie Calcio, dal Trapani arriva Joao Silva

Non si ferma il calciomercato, ormai entrato nelle fasi conclusive, del Bisceglie Calcio. La società nerazzurra, infatti, dopo gli acquisti di Romani, Nacci, Petris, Sierra e Trovade (leggi qui e qui) piazza un colpo nel reparto arretrato con l’ingaggio del classe ’98 Joao Silva.

Il giovane difensore arriva in prestito dal Trapani e va a coprire la casella lasciata libera dalla cessione dell’ex capitano Piccinni, ceduto al Chiasso. Con la compagine siciliana Joao Silva ha raccolto quattro presenze nella prima parte di stagione tra campionato di Serie B e Coppa Italia. In precedenza il centrale portoghese ha militato nelle formazioni primavera di Virtus Entella, Udinese e Palermo.

La sconfitta di misura sul campo del Potenza (leggi qui) non ha scalfito, in casa stellata, il desiderio di provare a raggiungere il quindicesimo posto, attualmente distante undici punti, che varrebbe la salvezza senza passare dai play-out, e nelle prossime ore potrebbero esserci altri movimenti per rafforzare ulteriormente il gruppo a disposizione di mister Mancini. (FOTO: TRAPANIGRANATA.IT)