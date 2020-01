Nuove telecamere videosorveglianza installate, Angarano: “Immediato controllo del territorio”

Nuove telecamere per la videosorveglianza sono state installate in diversi punti della città con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sul territorio.

“La videosorveglianza funge da deterrente e consente alle forze dell’ordine un maggiore e immediato controllo del territorio. Alle videocamere già previste e installate, si sono aggiunte quelle nella zona 167 e nell’area della chiesa della Misericordia, facendo fronte alle richieste di residenti e commercianti. In autunno scorso, inoltre, altri dispositivi erano stati installati nell’area portuale, messi a disposizione da Bisceglie Approdi alla Capitaneria di Porto. Abbiamo così più che raddoppiato la videosorveglianza in Città e siamo al lavoro per un ulteriore potenziamento”, ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano.