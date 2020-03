Nuova ordinanza sindacale rettifica prescrizioni su sospensione domenicale e limitazioni attività aperte

Il Sindaco ha ordinato di rettificare le prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale (LEGGI QUI) di ieri, venerdì 20 marzo, precisando che la sospensione delle attività commerciali del settore alimentare, sia per quanto attiene le medie strutture di vendita, sia per gli esercizi di vicinato, si limita alla sola giornata di domenica 22 marzo. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attualmente in vigore scade infatti il prossimo 25 marzo. Ulteriori proroghe alle limitazioni saranno comunicate in seguito.

Non sono soggette ad alcuna sospensione dell’attività né a limitazioni dell’orario di chiusura alle ore 18, oltre alle farmacie e alle parafarmacie, anche le attività di edicole e tabaccai.