Nuova carcassa di tartaruga ritrovata in zona Paternostro / VIDEO

Esattamente una settimana dopo l’ultimo ritrovamento (LEGGI QUI), questa mattina, 31 maggio, alcuni cittadini hanno ritrovato sul lungomare Paternostro una tartaruga spiaggiata.

La carcassa del rettile, presente sulla battigia della spiaggia, ha subito incuriosito alcuni passanti che hanno prima provato a vedere se la tartaruga fosse ancora in vita, nella speranza di poterla aiutare, magari a rientrare in acqua. Poi verificato che non c’era ormai più nulla da fare hanno provveduto ad informare le forze dell’ordine preposte per il recupero della carcassa.