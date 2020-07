“Notte di Poesia al Dolmen” spegne la decima candelina, il VIDEO-ricordo di tutti gli ospiti

“Notte di Poesia al Dolmen” celebra quest’anno un importante traguardo. Era il 2010 quando, per la prima volta, l’associazione Pro Loco Unpli di Bisceglie, presieduta da Vincenzo De Feudis, realizzava, con Maurizio Evangelista e Teodora Mastrototaro, la prima edizione di un fortunatissimo evento di poesia nella splendida location del Dolmen la Chianca.

A battesimo fu chiamato il Prof. Daniele Giancane, poeta, pedagogista e direttore della più longeva rivista letteraria dell’Italia meridionale, La Vallisa, nonché coordinatore delle attività del gruppo omonimo.

Pochi lumini di citronella, qualche sedia e la poesia come protagonista assoluta della notte. Dal 2010, quasi ininterrottamente in questi anni, l’ultimo sabato di luglio è diventato l’appuntamento tradizionale per riscoprire la forza della voce in un luogo lontano dal centro cittadino.

Numerosi sono stati gli ospiti culturali che si sono alternati in questi anni: dal prof. Roberto Vecchioni nell’indimenticabile edizione del 2012, alla “poetrice” Rosaria Lo Russo; da Dome Bulfaro, pioniere della Poetry Slam e della Poetry Therapy italiana, a Marco Simonelli, Marthia Carrozzo, Jonida Prifti, Mario Badino, Mirko Dimic dalla Serbia, solo per citarne alcuni. Momenti teatrali di grande spessore nelle edizioni del 2015 e del 2016 con la compagnia Binario Zero di Giancarlo Attolico e il Teatro delle Bambole in un testo di Andrea Cramarossa. E infine la musica, dalla promessa Orelle, al sound designer Daniele Vergni, attivo con le band Christine Plays Viola, Sixty Drops e collaboratore di Miro Sassolini (ex-Diaframma).

In questi anni, “Notte di Poesia al Dolmen” è cresciuta diventando un punto di riferimento per i piccoli festival poetici locali come per la “Notte Bianca di Poesia” a Giovinazzo, diretta da Gianni Antonio Palumbo e per il “Festival Internazionale della Poesia Rivoluzionaria”, diretta da Pippo Marzulli (nonché pubblicizzata durante la Bit di Rho-Milano nel 2019, all’interno della pubblicazione “Puglia tutto l’anno. 365 giorni con le Pro Loco di Puglia”).

“Notte di Poesia al Dolmen”, come molti eventi in Italia, ha subito un’interruzione non voluta a causa della pandemia Covid-19 e la scelta dell’Associazione e degli organizzatori è stata quella di sospendere l’edizione 2020, prendendosi il tempo necessario per tornare la prossima estate.

Ma un compleanno dev’essere festeggiato ed è nato così il contributo-video di alcune delle passate edizioni: un regalo per ricordare, ma anche per guardare al futuro.