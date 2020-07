“Note in Darsena”: l’orchestra FaMiFaRe in concerto per il Festival MACboat

È previsto per stasera, alle 20:30, nella Darsena Nord-ovest di Bisceglie Approdi, il concerto “Note in Darsena”, che vedrà esibirsi l’orchestra e coro “FaMiFaRe”, diretti dal Maestro Domenico De Musso, laureato al Conservatorio “Niccolò Piccinni”. L’evento rientra nella programmazione del Festival MACboat. Nato cinque anni fa, l’ensemble, composto da circa 30 elementi tra coro e musicisti, riceve ben presto riconoscimenti e lodi, partecipando a diverse manifestazioni del territorio. Lo stesso nome, “FaMiFaRe”, richiamerebbe lo spirito energico, intraprendente e ottimista del gruppo di giovani promesse. Arrangiati e diretti dal Maestro De Musso, i brani eseguiti rientreranno non soltanto nel genere pop moderno, ma anche nel repertorio classico. Nel corso del concerto sarà, inoltre, riservato un toccante omaggio al celebre e pluripremiato compositore Ennio Morricone, recentemente scomparso, attraverso l’esecuzione di brani come “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “Moment of Morricone”, una suite di alcune delle più famose colonne sonore composte dal Maestro.

Tagged bisceglie

concerto

famifare

MACboat