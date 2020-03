“Nonni vado io”, l’iniziativa di solidarietà anche a Bisceglie

Svolgere le commissioni al posto dei più anziani è questa la lodevole iniziativa proposta e messa in atto dal giovane biscegliese Italo Innocenti. Le disposizioni governative per prevenire il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus impediscono a tutti i cittadini di muoversi di casa se non per cause di estrema necessità. I più anziani sono soggetti particolarmente a rischio e quindi per loro sarebbe consigliato non lasciare proprio l’abitazione.

Questa iniziativa prende spunto da quella proposta da due ragazze torinesi che nel loro condominio si sono offerte gratuitamente di fare la spesa ed altre commissioni agli anziani per evitare di farli uscire.

L’iniziativa, nel rispetto delle prescrizioni previste dai vari Dpcm per contenere il contagio, prevede quindi anche a Bisceglie di fornire supporto agli anziani soli per l’approvvigionamento alimentare e l’acquisto di medicinali.

Per aderire all’iniziativa basta compilare e affiggere la locandina allegata nel proprio condominio e iniziare ad aiutare i più anziani nel pieno rispetto delle disposizioni del governo.