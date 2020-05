Non ci sono nuovi contagi a Bisceglie. Angarano: “Fase 2 prova di maturità”

“Anche oggi tracciamo il bilancio serale sull’emergenza sanitaria in corso e anche stasera confermiamo che non ci sono stati nuovi contagi”. Sono le parole del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano in merito al bollettino Covid-19 a livello cittadino.

“Resta quindi tutto sostanzialmente invariato: 57 positivi al Covid-19, dei quali uno ricoverato all’ospedale Vittorio Emanuele II e 20 in quarantena domiciliare. In isolamento ci sono in totale 24 persone, delle quali 4 negative (2 in più di ieri, familiari di una persona positiva ai quali è stata prolungata la quarantena precauzionale).

“Da domani comincia la Fase 2, una fase molto delicata in cui dovremo dare prova di maturità e responsabilità per ripartire gradualmente e in sicurezza, senza mettere in pericolo la nostra salute”.