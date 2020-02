No alcol ai minori, oggi la presentazione della campagna

Quest’oggi, lunedì 24 febbraio, alle ore 19, nella discoteca DF recentemente inaugurata, sarà presentata la campagna No Alcol ai Minori. Si tratta di una iniziativa ideata dal consigliere regionale del Pd Ruggiero Mennea e promossa dall’associazione Life for young.

Alla presentazione, oltre a Ruggiero Mennea e al presidente di Life for young, Pierpaolo Ramondetta, parteciperanno il prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Maurizio Valiante, e il gestore del Df, Roberto Maggialetti. La prima serata No Alcol al Minori prenderà il via alle ore 22.