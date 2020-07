Nico Arcieri in Croazia con l’Alexian Group per inaugurare Museo sull’Olocausto rom e sinti

L’Alexian Group e l’Orchestra Europea per la Pace inaugureranno, in Croazia, con un concerto sinfonico previsto per il 2 agosto, il più grande Museo al mondo sull’Olocausto dei rom e sinti. Confermata per l’occasione anche la partecipazione del Maestro biscegliese Nico Arcieri, che rinnoverà così un sodalizio artistico con l’Orchestra che prosegue già dal 2008 e dal 2005 con Alexian-Santino Spinelli, musicista, autore e compositore del repertorio eseguito.

La musica romanì, eseguita nell’unica lingua indoaria parlata fin dai tempi del Medioevo, racconta la secolare tradizione di un popolo costretto ad emigrare dal nord India per sfuggire alla schiavitù, mantenendo, pur frazionato in tutto il mondo, un’unica lingua e una forte identità. I Rom hanno trovato accoglienza anche in Spagna e Portogallo, dando origine a musiche gitane e al flamenco, ma il contribuito della loro musica è stato riconosciuto anche da grandi compositori classici come Schubert, che trascriveva la musica ascoltata nelle grotte dai pastori rom, o Brahms, che compose le Danze Ungheresi ispirandosi ai brani della musica rom ascoltati nelle osterie.

L’associazione croata Kali Sara, con la partecipazione del parlamentare Veljko Kajtazi, ha quindi organizzato due concerti sinfonici (a Uśtica la mattina, a Zagabria la sera) dell’Alexian Group e dell’Orchestra Europea per la Pace, diretti dal Maestro Nicola Russo, in occasione della Giornata Mondiale del Samudaripen (genocidio dei rom e sinti). Il gruppo e l’orchestra inaugureranno il più grande Museo sul Samudaripen al mondo ad Uśtica, presso Jasenovac, dove furono uccisi circa 30 mila rom durante il periodo nazi-fascista.

L’Orchestra Europea per la Pace, fondata proprio da Alexian Santino Spinelli, esegue musica romanì europea etnosinfonica con partiture originali in lingua romanì. Ad oggi l’Orchestra vanta numerosi concerti in luoghi ed eventi prestigiosi in Italia e all’estero come il Palazzo del Consiglio d’Europa a Strasburgo, a Bruxelles per il Consiglio d’Europa, a Kosice in Slovacchia, a Palazzo Chigi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Teatro Argentina di Roma, al Museo Maxxi di Roma, al Teatro Lirico di Cagliari.