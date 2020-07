Nettuno, Papagni: “Stagione strana ma molto soddisfatto di quanto fatto dai ragazzi”

Tra le squadre di futsal biscegliese che hanno concluso la stagione con un voto positivo, vi è sicuramente il Nettuno. La compagine biancazzurra si è classificata al nono posto con 23 punti nel campionato di serie C2 girone A a quattro lunghezze dalla zona playoff ed ha disputato la Final Four della Coppa Puglia.

“E’ stata una stagione strana – afferma il massimo dirigente Tonio Papagni-. A causa di impegni personali, ho lasciato il tutto ai miei ‘eredi‘ Augusto Cangelli e Bartolo Sasso. Successivamente, alcuni giocatori ed mister Sasso hanno lasciato il Nettuno, di conseguenza ho puntato su alcuni ragazzi con Gangai, Landriscina e Cangelli a fare da chioccia. Tale mossa è stata premiata in quanto siamo stati a pochi punti dai playoff ed abbiamo raggiunto le Final Four di Coppa Puglia (ko in semifinale contro l’Alta Futsal). Non posso che elogiare tutti i ragazzi per aver fatto un’autentica impresa considerando che il roster è stato allestito all’ultimo momento. Sono veramente soddisfatto anche del gruppo creato visto che è nata una famiglia”.

Archiviata la stagione 2019/2020 è tempo di programmare la prossima annata. “Si riparte dai giovani – prosegue il patron biancazzurro – a cui si aggiungono Landriscina, Drapni e Gangai. Abbiamo fatto delle operazioni di mercato dando alla Diaz Carabellesee Leuci in cambio di Porcelli e Prete. Sono molto contento per Carabellese, in quanto l’opportunità di andare alla Diaz rappresenta un salto di qualità per il ragazzo che ha voglia di mettersi in discussione. Inoltre, faranno parte del roster Gentile dal Futbol Cinco ed il portiere Paglione, ex Bitonto. A questi si aggiungono i confermati Gadaleta, Acquaviva, Pellegrini, Goffredo, Di Clemente, Preziosa, Valente e Papagni. Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo, magari puntando ai playoff. confermato anche lo staff tecnico a partire da mister Cangelli che farà al contempo da segretario, ed i dirigenti Damiani, Maurizio Amoruso, Damiano Amoruso e Lezoche, nostro main sponsor“.

Sguardo anche al movimento del futsal biscegliese che ripartirà dopo il Covid 19: “A mio parere si ritornerà indietro negli anni e ci sarà un ridimensionamento generale con le società che scruteranno i ragazzi della zona per tesserarli. Abbiamo avuto un colloquio con la Figc Puglia – chiosa Papagni- la quale ha previsto, come aiuto, un bonus di 500 euro sul conto di ogni società che parteciperà ad un campionato regionale”.