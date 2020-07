Nettuno Bisceglie, quattro nuovi innesti in vista della prossima stagione

Linea verde sul mercato per il Nettuno Bisceglie che in vista del prossimo campionato di Serie C2 di calcio a 5 ha ufficializzato l’innesto di quattro elementi.

Il sodalizio presieduto da Tonio Papagni ha ingaggiato dalla Diaz l’estremo difensore Giovanni Porcelli, vanta anche alcune apparizioni in Serie B, ed il laterale Salvatore Prete. Il reparto offensivo verrà integrato dall’innesto di Gianluca Gentile, pivot sino alla scorsa stagione in forza al Futbol Cinco. Prima esperienza nel calcio a 5 invece per Lorenzo Dell’Olio, proveniente dal calcio a 11, ma con una potenziale propensione alla nuova disciplina.