Nessun contagio oggi a Bisceglie, Angarano: “Dal 4 maggio massima attenzione, virus continua a circolare”

“Anche oggi non ci sono stati nuovi contagi e la situazione è rimasta invariata rispetto a ieri”. Prosegue anche dopo la giornata di oggi il trend positivo in merito all’emergenza da Covid-19 attraverso il bollettino del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Abbiamo quindi 59 positivi nella nostra Città, dei quali 2 ricoverati in ospedale e 21 in quarantena presso il loro domicilio, oltre ai 36 pazienti del Don Uva ospitati nel plesso Covid all’interno della struttura. Restano 29 i concittadini che stanno osservando il periodo di isolamento domiciliare perché, pur negativi, hanno avuto contatti con persone risultate positive”.

“Eravamo già al lavoro sulla fase 2 e da domani entreremo ancora di più nel vivo della fase preparatoria. Ma una cosa è certa” continua Angarano: “anche dal 4 maggio servirà la massima collaborazione da parte di tutti noi per una convivenza prudente con il virus che ci consenta di ripartire gradualmente e con cautela, secondo le misure stabilite dal Governo, ma senza rischiare di tornare a far salire i contagi. L’attenzione deve essere quindi ancora maggiore, perché il virus continuerà a circolare e dovremo essere accorti per evitare che torni a colpire. E dobbiamo continuare a stare vicini alle tante persone che sono in difficoltà”.