Negoziante biscegliese promuove canzone a distanza, successo sui social

Un video messaggio di vicinanza ed al tempo stesso un arrivederci a presto. Questa l’idea da parte dei titolari di Santamadonna, storico negozio biscegliese di abbigliamento che ha concretizzato questa idea che in 48 ore ha riscosso il gradimento sui social.

“Cercavamo un modo per raccontare ciò che stiamo vivendo”, dichiara il titolare Nunzio Ramelli, “senza polemica, senza politica. Ma al tempo stesso volevamo essere vicini ai nostri clienti, ai nostri amici e a tutti coloro i quali soffrono a casa, lontani dai propri cari, dalla propria quotidianità, dalla propria dignità lavorativa.Il nostro è soprattutto un tributo a chi lotta in prima linea contro il virus”, sottolinea Ramelli, “ma anche un messaggio di buon esempio e speranza per tutti. L’idea di una canzone a distanza con tutti i collaboratori e le foto dei nostri clienti raccolte sulla nostra pagina Facebook ci sembrava il modo migliore per farci sentire più vicini. E’ un video fatto in casa, con il cuore. Ed è così che è arrivato al cuore di tutti”.

“Siamo preoccupati per il nostro futuro“, sottolinea Ramelli, “per i nostri cari, per la nostra attività. La nostra condizione di imprenditori in Italia in questo momento ci mette a dura prova. Ma il nostro ruolo di imprenditori è anche sociale perché contribuiamo direttamente ed indirettamente al benessere delle nostre comunità. Quindi il mio è un messaggio anche di responsabilità: dobbiamo essere forti, esortare al rispetto delle regole, dare il buon esempio, confortare”.

Videomessaggio Santamadonna