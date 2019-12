“Natale in sanitaria”, Babbo Natale incontra i bambini

Proseguono gli eventi natalizi organizzati in città, oggi, martedì 24 dicembre, a partire dalle 11, sarà la volta di “Natale in sanitaria“.

L’evento, organizzato da sanitaria Lorusso, sita in via san Lorenzo, è aperto ai bambini e permetterà loro di creare e donare un disegno a Babbo Natale. Il disegno può essere realizzato a casa o anche in sede. Per quanti lo faranno, la sanitaria, per augurare le buone feste, regalerà dei piccolo omaggi.