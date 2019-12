Natale di solidarietà, tombolata in via Aldo Moro a sostegno di Villa Giulia

Ennesima iniziativa di solidarietà dei commercianti biscegliesi in occasione del Natale 2019 a sostegno dell’attività di Villa Giulia. Questo pomeriggio, sabato 21 dicembre, infatti, è in programma una Tombolata di Natale in via Aldo Moro per raccogliere fondi da utilizzare per l’acquisto di giocattoli da donare ai piccoli ospiti della struttura biscegliese. L’iniziativa, con il contributo sostanziale dei commercianti del centro e di Confcommercio, rientra nell’ambito di quel “Natale di solidarietà” che i commercianti, in sinergia con le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale, promuovono per queste festività.

La tombolata di Natale prenderà il via alle ore 18. A seguire djset con Pako Carlucci e Ignazio Ricchiuti. Le attività aderenti all’iniziativa sono: Teresa Valente “Spose”, Rubini, La Pesceria, Pianeta Mondo, Primavisione, Top Visus, Casa Professional, Bue Marino, Overkids, Tatoli Impianti, Puma Conserve, Anna Vischi Abbigliamento Donna, VieviMilano.it, Il Bruco, Ottica Di Pilato, Galantino Preziosi, Gioielleria Iannelli, La Fiorente, Vacanze Romane, Pusher “Salame&Champagne”, Philosphy Abbigliamento, Prestige, Ruggieri Merceria, Compagnia Dialettale Biscegliese, Carnaby Cafè, Caffetteria 57, Maison Fotografia, Walter’s Brothers Camiceria, “Sorelle” Abbigliamento Donna, Profumeria Premiere.