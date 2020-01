Nasce l’idea di un parco pubblico sul mare in memoria di don Paquale Uva / VIDEO

Un parco pubblico nei pressi della costa biscegliese, intitolato alla memoria di don Pasquale Uva, questa l’idea presentata ieri pomeriggio da Sergio Silvestris, presidente dell’associazione Borgo Antico, a Palazzo Tupputi. Presente anche il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e Francesco Dente, presidente uscente dell’associazione.

“La nostra iniziativa di partecipazione pubblica è protesa a una visione della città”, continua Silvestris. L’obiettivo è sensibilizzare l’acquisto dei 16200 metri quadri sui quali c’è il campo sportivo, il parcheggio e le zone di pertinenza sul lato mare per realizzare il parco pubblico, dotato di servizi e spazi di aggregazione. Il valore attribuito a quella porzione si aggirerebbe intorno ai 350 mila euro. “Sarebbe davvero un peccato se quei suoli non transitassero nella proprietà del comune di Bisceglie”, ha sottolineato il presidente dell’associazione Borgo Antico, “l’unica area integra e non edificata che potrebbe diventare un parco pubblico sul mare, soluzione ideale per dotare la lunga litoranea di ponente di una funzionalità aggiuntiva, al momento non disponibile, che si integrerebbe con la pista ciclabile in fase di riqualificazione”.



“Lanciamo una petizione online affinché quest’idea sia supportata da quanti più cittadini e associazioni” ha concluso Silvestris. “Il parco sia dedicato a don Pasquale Uva: è un dovere morale. E sarebbe bellissimo poter tagliare il nastro in occasione del centenario della fondazione della Casa della Divina Provvidenza, che ricorrerà nel 2022”.