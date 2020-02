Nasce la Fitcenter Triathlon, novità nel panorama sportivo biscegliese

Ancora pochi giorni e poi mercoledì 19 febbraio nella sala della Birreria Simple (via della Repubblica, 65), ore 18.30, sarà ufficialmente presentata la Fitcenter Triathlon, compagine nuova di zecca che rappresenta un’autentica novità nel panorama biscegliese. Sport multidisciplinare, il triathlon è articolato su tre prove che si svolgono in immediata successione con distanze definite in base alla categoria. Nuoto, ciclismo e corsa le prove da sostenere per una disciplina che dal 2000 è diventata specialità olimpica.

La conferenza di presentazione sarà il motivo per conoscere meglio i protagonisti della Fitcenter Triathlon, vale a dire gli atleti che cercheranno di onorare al meglio il colori del neonato sodalizio. A fare gli onori di casa sarà il presidente Matteo Maenza, previsti inoltre gli interventi del vice presidente Giuseppe Ruggieri e del direttore tecnico Luigi Cangellario. A dare il benvenuto alla Fitcenter Triathlon ci sarà Claudio Meliota (Presidente Fitri Puglia federazione triathlon) e Antonello Mastrofilippo (Referente giovanile Fitri Puglia).

Sarà un piccolo viaggio per conoscere il mondo Fitcenter Triathlon, le sue sfaccettature, gli aneddoti e le prospettive di una team che saprà portare il nome di Bisceglie avanti a testa alta.