Nasce il sito internet biscegliesolidale.it, riferimento per richiesta e offerta di aiuto

L’emergenza Coronavirus sta creando una rilevante emergenza sociale. Le richieste di aiuto aumentano di giorno in giorno e la povertà avanza. Per questo il Comune di Bisceglie, attraverso la sua organizzazione di Protezione Civile, ha subito creato una rete fatta di volontari che ogni giorno si prodigano per sostenere chi ne ha necessità con diversi servizi in emergenza: l’Infopoint di Protezione Civile (tel. 0803366621) cui richiedere informazioni a aiuto, lo sportello di supporto psicologico, lo sportello multilingue, il carrello solidale, la raccolta e distribuzione di alimenti e beni di prima necessità. In più i servizi sociali comunali, lavorando a pieno regime, hanno erogato quasi 400 buoni pasto ad altrettanti beneficiari prima di Pasqua e stanno continuando ad esaminare le richieste pervenute per erogare il credito a chi ne ha diritto. Una grande rete, insomma, che coinvolge pienamente amministrazione comunale, associazioni, volontari, imprenditori, commercianti, privati cittadini.

Per creare un raccordo tra richiesta e offerta di aiuto è nato il sito internet www.biscegliesolidale.it. Il sito web raccoglie tutti i servizi messi in campo dal Comune a supporto della cittadinanza e soprattutto delle persone più fragili ma è anche un punto di riferimento per chi vuole donarsi e donare, mettendosi al servizio della Comunità.

Il sito è stato creato grazie alla collaborazione volontaria di due professionisti biscegliesi: lo sviluppatore web Giuseppe Mastrodonato (NoCode/Digithon) che ne ha curato la realizzazione e il graphic designer Mauro Di Leo (NoLogo) che ha ideato l’immagine coordinata del progetto solidale.

“In questo periodo complesso attraverso la collaborazione tra pubblico e privato stiamo assistendo centinaia di persone che chiedono aiuto”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Sta emergendo un grande senso di comunità, stiamo dimostrando di essere un popolo che nelle difficoltà sa unirsi con generosità. Sia chi ha bisogno di aiuto, sia chi vuole aiutarci ad aiutare può da oggi far riferimento al sito www.biscegliesolidale.it. Un ringraziamento lo rivolgiamo, ancora una volta, a tutti coloro che stanno collaborando con sensibilità e altruismo alla rete di solidarietà, compresi Giuseppe Mastrodonato e Mauro Di Leo che si sono offerti gratuitamente di realizzare questo nuovo importante strumento a disposizione della cittadinanza”.