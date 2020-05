Nasce il brand “Bisceglie IN”: “Dare un segnale forte. Turismo come volano economico”

Nasce “Bisceglie IN”, il brand che si pone l’obiettivo di promuovere Bisceglie e il turismo esperienziale vissuto nella città dei Dolmen. “Bisceglie IN è l’attivazione di una comunità che riscopre con orgoglio le proprie potenzialità”, scrivono gli ideatori sulla pagina del brand, “Bisceglie IN è l’impegno a raccontare la città e ciò che offre dando la parola ai suoi protagonisti, i piccoli-medi imprenditori che hanno creduto in Lei e in Lei hanno investito”.

Ne fanno parte, in queste prima fasi di costituzione, Bartolo Sasso (Hotel Salsello), Rachele Barra (Nicotel Bisceglie), Massimiliano Di Liddo (Asd Sports, Sailing), Marianna Preziosa (Biciliae Fiab), Sergio Di Bitetto (Bellavitainpuglia.it), Luigi Lanotte (Agenzia “A proposito di Viaggi”).

“Bisceglie In nasce per dare una scossa, un forte segnale in seguito a un periodo di fermo forzato, di difficoltà, di distanza”, ci spiega Bartolo Sasso, “Vogliamo rappresentare la città che riparte, che invita, che accoglie, che crede nel turismo come volano economico e culturale del territorio. Siamo, ciascuno con le personali competenze ed esperienze, operatori turistici, della ristorazione, del leisure, della riscoperta del territorio, della promozione e del marketing e abbiamo inteso unirci e mettere le nostre professionalità e l’attaccamento emotivo alla nostra città al servizio del territorio. Tifiamo per la ripartenza, vogliamo che Bisceglie torni turisticamente grande”.

