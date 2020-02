“Napulitanata”, aperitivo tra musica e teatro con Montini, Monopoli e Dell’Olio

Un aperitivo in cui musica e teatro renderanno ancora più piacevole e gustosa la serata. Parliamo di “Napulitanata”, evento che si terrà oggi, sabato 1° febbraio, alle 19, organizzato dalla libreria Prendi Luna Book & More di Bisceglie (via Ottavio Tupputi n. 15) e dagli artisti che si esibiranno: Raffaella Montini (soprano), Carlo Monopoli (attore) e Antonio Dell’Olio (chitarrista).

Per informazioni e prenotazioni: 080 80 92 484 o recarsi in via Tupputi n. 15.

Il capoluogo partenopeo sarà il protagonista di una serata tra amarcord, sorrisi, melodie e atmosfere di un Sud sempre adorabile e che le porte del cuore.