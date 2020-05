Musica: uscito nuovo signolo made in Bisceglie dei “Centovenitré” feat. “Deca”

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “Ancora, ma”, il singolo del progetto pugliese Centoventitré Feat. Deca.

Un featuring che vanta un’amicizia profonda e di vecchia data, un’idea artistico-musicale sperimentale nata durante il periodo di quarantena.

“Il vento che accarezza i capelli, un orizzonte da scrutare e l’invito a non mollare ma a esistere e resistere, a non accontentarsi ma a seguire i propri sogni nonostante le difficoltà e gli ostacoli che sempre troveremo innanzi a noi.Qual è la giusta dose, la distanza, la prospettiva per capire se ciò che viviamo è giusto o una follia? Noi abbiamo provato a dare un nostro punto di vista e questa è “Ancora, ma.”’, spiegano gli artisti.

Link Spotify: https://sptfy.com/4Wfc

Chi sono i Centoventitré e Deca?

I Centoventitré nascono per puro divertimento al quinto piano di un palazzo al civico 123 nel cuore della Puglia. Sul finire del 2016 la band pugliese si fa notare con il primo singolo “La Porta“, interamente autoprodotto. Il 13 gennaio 2017 caricano su Youtube il videoclip del loro secondo singolo “Chiodi Di Pane“.Il progetto, con questi primi due singoli, attira l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, proponendo un “mix” eclettico e originale.

I membri della band, tutti residenti a Bisceglie, sono Matteo De Mango (Teo) – voce e chitarra, Francesco Paolo Figlia (Pab) – tastiere e sintetizzatori, Michele Spagnoletta (Mkael) – chitarre, Giuseppe Pugliese (Gius) – basso, Michele Santorsola (Mike Esse) – batteria.

Deca, nome d’arte di Giuseppe de Candia, ventitreenne biscegliese. La passione per la musica lo porterà a prendere lezioni di canto e a imparare a suonare diversi strumenti. Negli anni successivi inizia a scrivere e a produrre ispirandosi al suo idolo, Luca Carboni, e a soli 22 anni si ritrova con già due dischi e svariati singoli all’attivo. Nell’estate 2015 esce il singolo “La mia domenica”, con il quale attira l’attenzione di riviste, esperti del settore e, soprattutto, del pubblico che visualizza su YouTube il suo singolo più di 35000 volte. Durante lo stesso anno vince il premio autore al “Sanremo music awards”. Nel 2018 esce il suo singolo “America”, in collaborazione con i Boostedkids, che viene distribuito da Sony Music Italy. A maggio 2019 esce il singolo “Sento sento sento” e il 15 novembre è uscito il nuovo singolo con l’etichetta Vertical Music “PEIC” con la collaborazione di Frank Nemola, trombettista di Vasco Rossi.

SOCIAL Centoventitré

Facebook: https://fb.me/centoventitremusica

Instagram: https://instagr.am/centoventitremusica

Spotify: https://spoti.fi/2rN6QwD

SOCIAL Deca

Facebook: https://www.facebook.com/decaufficiale

Instagram: https://instagr.am/deca_musica

Spotify: https://spoti.fi/2KUN8sP

CREDITS

Testo e musica: Centoventitré

Mix e Master: Centoventitré