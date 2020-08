Musica, colori e danze: “Il Colore del Vuoto”, concerto notturno per il Festival MACboat

Alle 21 di questa sera, 9 agosto, nella Darsena Nord-ovest di Bisceglie Approdi, avrà inizio lo spettacolo “Il Colore del Vuoto”, organizzato dall’associazione Notturno ONLUS per il Festival MACboat 2020.

In questa serata, l’associazione, promotrice di temi di inclusione sociale e della cultura della diversità attraverso opere di persone diversamente abili, vuole proporre un’esperienza non comune: guidare lo spettatore in un viaggio interiore tra musica, colori e danze. Lo spettacolo risulterà una messa in scena dell’anima degli artisti, una bellezza che si colora di emozioni proprio come la tela di un pittore: un arcobaleno in grado di colmare il vuoto e rompere i silenzi.

L’idea di diversità e fragilità è, non a caso, il concetto chiave del concerto, diretto dal maestro Roberto Fasciano con le coreografie di Antonio Caggianelli, ballerino e coreografo. Prenderanno parte all’evento anche Rita Di Cugno, testimonial di Notturno ONLUS, Mauro Di Cugno, primo praticante non vedente di wing tsun, e ancora Pietro Naglieri, attore e voce narrante nel corso della serata, il soprano Miryam Marcone e per finire, l’artista Enzo Abascià, che devolverà il ricavato delle sue opere all’associazione.

“L’arte è la principale forma di inclusione perché ci sono modi infiniti ed assai diversi di esprimersi. Ognuno deve poter esprimere la propria unicità attraverso il proprio linguaggio, in questo caso artistico, perché soltanto tanti suoni messi armoniosamente assieme possono comporre un’armonia, l’armonia dell’esistenza”, commentano gli organizzatori dell’evento di questa sera.