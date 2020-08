Movimento 5 Stelle presenta i canditati Laricchia e Acquaviva in zona BiMarmi

Questa mattina, 3 agosto alle ore 10, il MoVimento 5 Stelle di Bisceglie presenta la candidata alla presidenza della Regione Puglia, Antonella Laricchia, ed il candidato biscegliese al Consiglio Regionale, Pippo Acquaviva. La presentazione avverrà sulla litorale di levante nei pressi della ex BiMarmi.

Al termine della presentazione, i candidati pentastellati visiteranno le imprese locali interessate per illustrare il “Patto per l’export” e le misure ed opportunità per aiutare le imprese italiane ad esordire o continuare ad operare all’estero. Antonella Laricchia fornirà informazioni e indicazioni per l’accesso ai finanziamenti (oltre 1 miliardo di euro) per l’internazionalizzazione delle imprese stanziati dal Ministero degli Esteri.

Previsto l’intervento del consigliere comunale Enzo Amendolagine. Sarà presente, inoltre, la consigliera regionale, Grazia Di Bari e il Portavoce alla Camera, Giuseppe D’Ambrosio.