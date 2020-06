Movimento 5 Stelle Bisceglie: “Due circolari vecchie di zecca, una svolta vintage”

“Apprendiamo con irrefrenabile commozione che il servizio di trasporto pubblico nella nostra città è resuscitato. Alleluia!”. In maniera irrisoria il Movimento 5 Stelle Bisceglie commenta la scelta da parte dell’amministrazione comunale di attivare due circolari gratis su tutto il territorio comunale (LEGGI QUI):.

“Avevamo pensato di primo acchito ai bus navetta gratuiti per la litoranea di Ponente, ed invece ci eravamo sbagliati. Si tratta proprio di ben due linee a servizio sull’intero territorio cittadino. Caspita! Si tratta veramente di una novità assoluta – continua la nota dei penstastellati – un incredibile salto in avanti nell‘implementazione di un moderno ed efficiente sistema di mobilità sostenibile. E con quale frequenza di passaggio, poi: solo un’ora e dieci minuti tra un passaggio e il successivo. Molto comodo”.

Il Movimento 5 Stelle biscegliese punta il dito sulla scelta dei mezzi, “Ma quello che ci ha lasciato favorevolmente sorpresi è stata la scelta culturale, se volete estetica, dell’amministrazione comunale, che non ha inteso affidarsi ad avveniristici, improbabilmente affidabili, autobus di nuova concezione, magari elettrici e ad emissioni zero. No! Ha fatto coerentemente con la sua azione di governo una scelta ‘vintage’, mettendo a lucido le sue macchine più prestigiose (che belle foto allegate al comunicato del Sindaco) e alle quali generazioni di biscegliesi sono affezionati. E poi, non dovevamo riutilizzare, ri-usare? Fino a che la trasmissione non si spacca e la scocca non si spezza in due, hai voglia”.

“E sono stati forniti (incredibile) anche gli orari: per adesso ci sono solo gli orari di partenza dal capolinea e quelli di arrivo a fine linea più un paio di fermate intermedie; per gli orari di passaggio presso tutte le altre paline ciascuno faccia come crede – affermano i 5 Stelle – non si può mica calcolare tutto. D’altronde il capolinea coincide con l’ospedale, per cui se qualcuno si dovesse sentire male”.

“Aderiamo infine all’appello del Sindaco. Lasciate salire prima gli anziani e chi ne ha effettivamente bisogno. Il trasporto pubblico locale, infatti, è buono solo per la nonna, e via gli sfaccendati che volessero farsi un giro gratis (i turisti sono avvisati). Per salire a bordo però bisogna – conclude il Movimento 5 Stelle Bisceglie – prenotare 15 giorni prima: le misure anti-Covid hanno infatti ridotto i posti disponibili, e non ci sono sufficienti macchine ‘vintage’ per poter aumentare il numero delle corse. Andrà tutto bene. Sarà un’estate fantastica”.