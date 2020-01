Morto “Mimì” Di Gioia, storico calzolaio di Palazzo Fiore

Nella mattinata di oggi, 22 gennaio, è venuto a mancare all’età di 86 anni Domenico Di Gioia, da tutti conosciuto come “Mimì il calzolaio”.

Mimì ha lavorato per settant’anni nella storica bottega a “Palazzo Fiore” in via Monte Grappa, divenendo un punto di riferimento per generazioni di biscegliesi che nei vari decenni hanno usufruito delle sue innate capacità di artigiano del settore.

I funerali di Domenico Di Gioia si terranno domani, 23 gennaio, nella Chiesa di San Domenico.