Morto Girolamo Tritto, fondatore e titolare del Bar Meeting

Il fondatore e titolare del Bar Meeting, Girolamo Tritto, è venuto a mancare all’età di 82 anni quest’oggi, venerdì 3 gennaio 2020. Girolamo Tritto, da tutti conosciuto come Gino, è stato da sempre il volto e l’anima dello storico Bar biscegliese inaugurato nell’ormai lontano 1980.

Immediato il messaggio di cordoglio della Confcommercio Bari – Bat per la scomparsa del noto commerciante biscegliese: “È difficile pensare al bar Meeting senza Gino che ne è stato non solo il fondatore ma anche l’instancabile animatore, facendolo diventare ritrovo di riferimento per l’intera città. Uomo capace, buono, instancabile lavoratore, gentile nei modi e nell’animo è stato protagonista con noi di Confcommercio in tanti traguardi raggiunti. Ci mancherai Gino, cosi come mancherai ai tuoi cari e a quanti ti hanno conosciuto. Siamo sinceramente vicini alla famiglia Tritto, certi di aver perduto un amico”.

I funerali si svolgeranno domani 4 gennaio, alle ore 16, nella parrocchia di San Silvestro.